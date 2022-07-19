سفيان البقالي بطلا للعالم في 3000 متر موانع

هبة بريس

توج العداء المغربي سفيان البقالي، اليوم الثلاثاء ، بذهبية سباق 3 آلاف متر موانع، ضمن النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأمريكية .

وقطع البقالي، بطل أولمبياد طوكيو، مسافة السباق بزمن 8.25:13 دقائق متقدما على وصيفه في الألعاب الاولمبية الإثيوبي لاميشا غيرما (8.26:01 د)، والكيني كونسيسلوس كيبروتو (8:27.92).

ومنح البطل سفيان البقالي (26 سنة) وصاحب أفضل أداء عالمي للموسم خلال ملتقى محمد السادس الدولي بالرباط مطلع شهر يونيو الماضي (28: 7.58) ، للمغرب الميدالية الأولى في هذه النسخة ، بعد أن كان قد فاز بالميدالية البرونزية في الدوحة سنة 2019 والميدالية الفضية في لندن سنة 2017 .

و يشارك المغرب في الدورة ال18 لبطولة العالم لألعاب القوى، التي تحتضنها مدينة يوجين (ولاية أوريغون) بالولايات المتحدة الأمريكية إلى غاية 24 يوليوز الجاري، بوفد قوامه 15 عداء وعداءة (14 عداء وعداءة واحدة).

وكان المغرب قد أحرز 30 ميدالية ،منها 10 ذهبية و12 فضية و8 برونزية، وفاز بها 14 عداء وعداءة، في مشاركته في 17 دورة من بطولة العالم لألعاب القوى.

ولم يغب المغرب منذ أول دورة أقيمت سنة 1983 في هلسنكي، عن منصة التتويج سوى في أربع دورات، ثلاث منها متتالية وهي شتوتغارت 1993 وبرلين 2009 ودايغو 2011 وموسكو 2013.

ولازالت دورة مدينة إشبيلية الإسبانية سنة 1999 تعد الأوفر حصادا برصيد ذهبيتين (هشام الكروج في 1500م و صلاح حيسو في 5000م) وفضيتين (نزهة بيدوان في 400م حواجز وزهرة واعزيز في 5000م) وبرونزية (علي الزين في 3000م موانع)، وكان المغرب قد احتل وقتها المركز الخامس عالميا.

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