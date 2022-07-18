سقوط طائرة “كنادير” خلال عملية إخماد حريق بتطوان غير صحيح

هبة بريس

تداولت عدد من صفحات وواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية، خلال الساعات القليلة الماضية، شائعة سقوط طائرة من طراز “كنادير” خلال عملية إخماد حريق بتطوان.

وفي هذا الصدد، أكد مصدر مطلع لهبة بريس، أن الشائعات المتداولة غير صحيحة.

وأضاف ذات المصدر، أن الأمر يتعلق بعطب فني أصاب طائرة “طوربو تراش” وقد إضطر ربانها للنزول بها في طريق ثانوية بمنطقة جبل الحبيب وقد تدخل فريق الدعم الفني لقطرها.

وعلى إثر هذا الحادث، أصيب ربان الطائرة بجروح خفيفة، وقد تم نقله للمستشفى لتلقي العلاجات اللازمه.

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