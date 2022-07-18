بركة: إشكالية “ندرة المياه” لا يمكن معالجتها خلال أشهر

هبة بريس - لبنى ابروك

أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن المغرب يعاني هذه السنة من ندرة المياه، مشيرا الى أن الوضع صعب.

وقال بركة في معرض رده على أسئلى البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، “باش نكونو واضحين هذا الأمر لا يمكن أن يعالج خلال أشهر، بل يتطلب استرتيجية جديدة ومنظور جديد وتدابير مهيكلة وهذا ما انطلقنا فيه.”

وأضاف بركة قائلا “قمنا بعدد من التدابير لمواجهة هذا الاشكال خصوصا في الاحواض الأكثر تضررا، وهناك تعبئة كاملة للحكومة للوصول الى نتيجة ايجابية وبطريقة مهيكلة.”

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