مصر.. محامي “حسني مبارك” يطعن في حكم إعدام قاتل نيرة أشرف

هبة بريس - وكالات

استقبل المحامي المصري المخضرم فريد الديب (محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك) مساء أمس الأحد، أفراد أسرة محمد عادل والمعروف إعلاميا بـ”قاتل نيرة”، لوضع اللمسات النهائية لإجراءات الطعن على حكم إعدام المتهم الصادر من جهة هيئة محكمة جنايات المنصورة.

واستكمالا لإجراءات الطعن حصل الديب من أسرة الطالب المتهم على نسخة رسمية كاملة من تفاصيل حكم الإعدام عليه وطباعة صور لبطاقات وأوراق توثق شخصية المتهم كونه طالباً بكلية الآداب بجامعة المنصورة والابن العائل والأكبر لأفراد أسرته.

كما حرص الديب خلال اللقاء على مناقشة أفراد أسرة الشاب المتهم حيال الدوافع الرئيسية والضغوطات النفسية والعصبية، التي أوقعته في معترك ارتكاب الجريمة انتقاماً من الفتاة الضحية ومراجعة حيثيات وأسباب تعرضه للضغوطات من جانب أسرة الفتاة الضحية.

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