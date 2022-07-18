حرائق الشمال.. بنسعيد: كل التضامن مع الساكنة المتضررة

هبة بريس

أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، عن تضامنه مع ساكنة المناطق المتضررة من الحرائق الأخيرة.

وقال بنسعيد في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” : “نيابة عن كل أطر وزارة الشباب والثقافة والتواصل أتقدم بكافة مشاعر المواساة والتضامن مع كافة سكان الأقاليم الشمالية على إثر الحرائق التي تعرفها عدد من المناطق والتي أدت إلى ضياع وإتلاف عدد من الأشجار والغابات والأراضي الفلاحية والزراعية وأضرت بالكثير من العائلات.”

وأضاف “كما لا يفوتني أن أشيد بمجهودات القوات المسلحة الملكية والوقاية المدنية والدرك الملكي والسلطات المختصة وكافة المؤسسات التي تجندت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه عبر إخماذ النار وحماية المواطنين والمواطنات من خطر توسع دائرته..كان الله في عونهم جميعا ووفقهم في مهمتهم السامية وخفف الضرر عن العائلات، إنه سميع مجيب.”

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