موجة حر قياسية تزور فرنسا وبريطانيا

هبة بريس - وكالات

يتوقع أن تسجل مستويات حرارة قياسية في فرنسا والمملكة المتحدة الاثنين تصل إلى حد 40 درجة مئوية مع هيمنة موجة حر على أوروبا الغربية منذ أيام ما تسبب بحرائق غابات كثيرة.

وموجة الحر هذه هي الثانية التي تسجل في أوروبا في غضون شهر.

ويعود تكاثر هذه الظواهر إلى التداعيات المباشرة للاحترار المناخي بحسب العلماء إذ ان انبعاثات غازات الدفيئة تزيد من قوتها ومن مدتها وتواترها أيضا.

وقد يكون الاثنين أكثر الأيام حرا في تاريخ فرنسا إذ ستتجاوز الحرارة القصوى في كل المناطق الثلاثين درجة مئوية فيما ستراوح بين 38 و40 درجة في جزء كبير من البلاد.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية “ميتيو فرانس” من “أن الحر يتعاظم والقيظ يمتد ليشمل البلاد برمتها” متوقعة تسجيل مستويات قياسية خصوصا في غرب البلاد وجنوب غربها. وأوضحت “في بعض مناطق الجنوب الغربي قد تصل الحرارة” إلى 44 درجة مئوية الاثنين تليها “ليلة شديدة الحر”.

وستبلغ موجة الحر الخامسة والأربعون التي تضرب فرنسا منذ العام 1947، ذروتها على الواجهة الأطلسية للبلاد ولا سيما في منطقة بريتانييه التي كانت تحميها حتى الآن رياح المحيط.

ويتوقع أن ترافق موجة الحر هذه مستويات قياسية أيضا في تلوث الجو مع تفاقم متوقع الاثنين في تركز الأوزون لا سيما في منطقة الأطلسي وجنوب شرق فرنسا بحسب منصة “بريف إير” الوطنية لتوقعات جودة الهواء.

في المملكة المتحدة أصدرت هيئة الأرصاد الجوية أول إنذار “أحمر” يتعلق بالحرارة القصوى ما يعني ان ثمة “خطرا على الحياة”. وقد تتجاوز الحرارة الأربعين درجة مئوية في جنوب إنكلترا للمرة الأولى الاثنين والثلاثاء على ما حذرت هيئة “ميت أوفيس”.

واتهمت الحكومة البريطانية الأحد بإهمال هذا الوضع بعدما فوّت رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون اجتماع أزمة حول الموضوع في مقر الحكومة فيما بدا وزير العدل دومينيك راب وكأنه يرحب بتوقع ان تتجاوز الحرارة للمرة الأولى الأربعين درجة مئوية في إنكلترا.

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