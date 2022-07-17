شركة “إلعال” الإسرائيلية تقدم طلبا رسميا للطيران في المجال الجوي السعودي

2022-07-17 / 10:26
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هبة بريس _ وكالات

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” بأن شركة طيران “إلعال” الإسرائيلية قدمت طلبا رسميا للطيران في المجال الجوي السعودي، بعد الإعلان عن أن المملكة ستسمح بالتحليق غير المقيد.

وبحسب “يديعوت أحرونوت”، فإنه “إذا تمت الموافقة على خطط الطيران، فمن المقرر أن تبدأ الرحلات إلى تايلاند ذات المسار المختصر في غضون الأسبوعين المقبلين”.

ومن المتوقع أيضا أن تقدم شركتا طيران “إسرا إير” و”أركيا” طلبات مماثلة.

وأعلنت هيئة الطيران المدني السعودي فجر يوم الجمعة الماضي، فتح أجواء المملكة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات عبور الأجواء السعودية.

وقالت الهيئة في بيانها في”تويتر”: “في إطار حرص المملكة العربية السعودية على الوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب اتفاقية شيكاغو 1944 والتي تقتضي عدم التمييز بين الطائرات المدنية المستخدمة في الملاحة الجوية الدولية، واستكمالا للجهود الرامية لترسيخ مكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث وتعزيزا للربط الجوي الدولي، تعلن الهيئة العامة للطيران المدني أنه تقرر فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء”.

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