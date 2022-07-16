مكناس.. إيقاف 3سيدات بتهمة حيازة وترويج المؤثرات العقلية

2022-07-16 / 11:30
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ع محياوي - هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الجمعة 15 يوليوز الجاري، من توقيف ثلاث سيدات تتراوح أعمارهن بين 21 و34 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهن في حيازة وترويج المؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيها الأولى مباشرة بعد وصولها إلى مدينة مكناس، قادمة إليها من إحدى مدن شمال المملكة على متن حافلة للنقل الطرقي للمسافرين، حيث أسفرت عملية التفتيش التي أخضعت لها عن حجز 3240 قرص مخدر، من بينها 2400 قرص طبي من نوع «Rivotril» و840 قرص إكستازي.

كما أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة بخصوص هذه القضية عن توقيف سيدتين يشتبه في كونها المروجتين الرئيستين اللتين كانت هذه الشحنة من المؤثرات العقلية موجهة إليهما، وبحوزة إحداهما تم حجز مبلغ مالي يتجاوز 53 ألف درهم، يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي، فضلا عن حجز سيارة خفيفة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهن تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض تحديد باقي المتورطين المفترضين والامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

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تعليق واحد

  1. شكرا لاسرة الامن الوطني على هذه المجهودات والتضحيات الجسام التي تبذلها دوما من اجل محاربة المخدرات وايقاف المجرمين المتاجرين فيها الذين يبيعون السموم لابناىنا ويتسببون في أصابتهم بأمراض عقلية ونفسية تضر بالاسرة والمجتمع ككل ويجعلون الأسر في معانات قاسية تجاه ابناىهم المدمنين جراء هذه الخباىث فشكرا لكم مرة أخرى اننا نفتخر بكم

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