بطولة العالم لألعاب القوى .. البقالي يتأهل إلى نهائي 3000 متر موانع

هبة بريس

تأهل البطل الأولمبي المغربي سفيان البقالي اليوم السبت16 يوليوز إلى نهائي سباق 3000 متر موانع ، ضمن منافسات بطولة العالم لألعاب القوى التي إنطلقت ، أمس الجمعة، في يوجين بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقطع البقالي ، الحائز على أفضل أداء عالمي لهذه السنة في نفس المسافة ، السلسلة الأولى بتوقيت 8 دقائق و 16 ثانية و 100/65 ، متقدما على الكينيين ليونارد كيبكيموي بيت (8 د و16 ث و 100/94 )، وأبراهام كيبيووت (8 د و17 ث و 100/4 ).

و يشارك المغرب في الدورة ال18 لبطولة العالم لألعاب القوى، التي تحتضنها مدينة يوجين (ولاية أوريغون) بالولايات المتحدة الأمريكية إلى غاية 24 يوليوز الجاري، بوفد قوامه 15 عداء وعداءة (14 عداء وعداءة واحدة).

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