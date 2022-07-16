بولمان.. هبوط طائرة أجنبية بشكل إضطراري من الحجم الصغير يستنفر السلطات

هبة بريس / فاس

هبطت طائرة خاصة بشكل اضطراري صباح اليوم الجمعة بالقرب من الطريق الجهوية رقم 503 التي تربط مدينتي ميدلت وفاس بالضبط بقرية إنجيل ضواحي بولمان.

وحسب مصدر هبة بريس، فإن الطائرة كانت قادمة من الراشيدية و متجهة الى فالنسيا الاسبانية ، و على متنها قائد الطائرة و مساعده.

و ذكرت نفس المصادر، أن الطائرة أصيبت بعطل على مستوى أحد المحركات مما إستدعى من القائد توجيه الطأئرة إلى الخلاء مما أدى إلى تحطيمها بالكامل ، دون تسجيل خسائر بشرية بقرية إنجيل .

الحادث وحسب ذات المصدر، استنفر مختلف السلطات المحلية والأمنية بدائرة انجيل ، حيث حلت على الفور عناصر الدرك الملكي، لعين المكان للقيام بالمتعين، وعملت على إيقاف الطيارين لعدم توفرهما على رخصة الطيران بالمنطقة، كما تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات هبوط الطائرة الخاصة بتعليمات النيابة العامة المختصة.

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