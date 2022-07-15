إسبانيا.. مصرع العشرات جراء موجة حر غير مسبوقة

2022-07-15 / 17:07
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هبة بريس - وكالات

أسفرت موجة حر غير مسبوقة تشهدها إسبانيا عن مصرع 84 شخصا خلال 3 أيام، حيث سجلت الحرارة 45 درجة مئوية، حسب وكالة EFE.

وأشار معهد “كارلوس الثالث” للصحة إلى أنه بين 10 و12 يوليو، توفي 84 شخصا في إسبانيا بسبب ارتفاع درجات حرارة الهواء، فيما ذكرت صحيفة “نيوس” أن معظم الضحايا تزيد أعمارهم عن 85 عاما.

ورفعت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية مستوى التحذير من الطقس في معظم المناطق إلى الأصفر (خطر) والبرتقالي (خطر كبير) بسبب موجة الحر.

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