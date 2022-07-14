عبد الكبير فرح

الحموشي يعين عبد الكبير فرح واليا بالنيابة على أمن طنجة

2022-07-14 / 21:05
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هبة بريس – اسماعيل بويعقوبي

أصدر عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني ، قرارا يقضي بتعيين عبد الكبير فرح واليا بالنيابة على أمن طنجة ، خلفا لمحمد أوعلا أوحتيت.

وعلم مساء اليوم الخميس، أنه تم تعيين العميد الإقليمي عبد الكبير فرح واليا لأمن طنجة بالنيابة بعدما قضى سنوات عديدة في الخدمة الفعلية كرئيس للمصلحة الولائية للشرطة القضائية في كل من العيون وطنجة، قبل تعيينه نائبا لوالي أمن طنجة في يناير 2021.

وترك محمد اوعلا اوحتيت الذي عين كوالي لأمن ولاية فاس انطباعا طيبا لدى ساكنة مدينة طنجة ، منذ توليه المسؤولية بها، لما شهدته المدينة من انخفاض ملحوظ في معدلات الجريمة واعتماده على الأمن الوقائي وتضييقه الخناق على مروجي المخدرات بكل أصنافها، لاسيما في الأحياء الشعبية والهامشية منها.

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