الرئيس الجزائري

الرئيس الجزائري يعين وزيرا جديدا للمالية

2022-07-14 / 18:55
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عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الخميس، إبراهيم جمال كسالي، وزيرا للمالية خلفا لعبد الرحمان راوية المقال من منصبه في يونيو/ حزيران الماضي.

وذكرت الرئاسة في بيان، أنه “عملا بأحكام الدستور لا سيما المادتين 91 الفقرة 7 و104، وقع اليوم رئيس الجمهورية مرسوما يقضي بتعيين إبراهيم جمال كسالي، وزيرا للمالية”.

وفي 14 يونيو الماضي، أقال تبون، بشكل مفاجئ الوزير راوية، بعد نحو 3 أشهر على تعيينه دون كشف أسباب القرار.

وقالت الرئاسة في بيان آنذاك، أن الرئيس تبون “كلّف الأمين العام لوزارة المالية (إبراهيم جمال كسالي)، بتسيير شؤون الوزارة بالنيابة”.

وإبراهيم كسالي من كوادر وزارة المالية وكان يشغل منذ عام 2020 منصب أمين عام الوزارة.

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