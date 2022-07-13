مجلس الوزراء

تعيينات المجلس الوزاري : سفير مديرا عاما لـ CDG وبوطيب رئيسا للقرض الفلاحي..

2022-07-13 / 21:13
1

عين الملك محمد السادس، الأربعاء، في اجتماع للمجلس الوزاري، عدة مسؤولين في مناصب سامية همت ما يلي:

• خاليد سفير، مديرا عاما لصندوق الإيداع والتدبير

• وعبد اللطيف زغنون، مديرا عاما للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية؛

– وبمبادرة من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عين الملك كلا من:

• نور الدين بوطيب، رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب؛

• عبد الرحيم هومي مديرا عاما للوكالة الوطنية للمياه والغابات؛

– وبمبادرة من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، عين الملك علي صديقي مديرا عاما للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of من يكون المدير العام الجديد لصندوق الإيداع والتدبير؟

من يكون المدير العام الجديد لصندوق الإيداع والتدبير؟

2022-07-13 / 22:50
Photo of طنجة ..جدل بعد فرض مقهى مدة جلوس محددة على زبنائه

طنجة ..جدل بعد فرض مقهى مدة جلوس محددة على…

2022-07-13 / 22:25
Photo of المنظومة الصحية .. اعتماد أربع دعامات أساسية للإصلاح

المنظومة الصحية .. اعتماد أربع دعامات أساسية للإصلاح

2022-07-13 / 21:46
Photo of المجلس الوزاري يصادق على إحداث سجل وطني إلكتروني للأسلحة النارية

المجلس الوزاري يصادق على إحداث سجل وطني إلكتروني للأسلحة…

2022-07-13 / 21:34
Photo of دون تعليق على التسجيل المُسرب …قضاة المغرب” يرفضون التدخل في السلطة القضائية

دون تعليق على التسجيل المُسرب …قضاة المغرب” يرفضون التدخل…

2022-07-13 / 20:02
Photo of خبير : تصدير “الأفوكا” يكلف سنويا حاجيات 3 ملايين مغربي من الماء!

خبير : تصدير “الأفوكا” يكلف سنويا حاجيات 3 ملايين…

2022-07-13 / 19:24
Photo of مطالب برلمانية بتسريع تحليه مياه البحر لمواجهة شح الموارد المائية

مطالب برلمانية بتسريع تحليه مياه البحر لمواجهة شح الموارد…

2022-07-13 / 18:53
Photo of نتنياهو: ابن سلمان ساهم في الاتفاق الدبلوماسي بين المغرب وإسرائيل

نتنياهو: ابن سلمان ساهم في الاتفاق الدبلوماسي بين المغرب…

2022-07-13 / 18:29
Photo of أمن فاس يوقف أشخاصا ظهروا في فيديو يتبادلون العنف بالشارع العام

أمن فاس يوقف أشخاصا ظهروا في فيديو يتبادلون العنف…

2022-07-13 / 17:24
Photo of برمجة إنجاز 7 سدود صغرى وأحواض تلية بجهة الشمال

برمجة إنجاز 7 سدود صغرى وأحواض تلية بجهة الشمال

2022-07-13 / 17:06

تعليق واحد

  1. * يحدث التغيير في كل بلد ، و في كل مكان ، من أجل تكسير الروتين المعيش ، أما السياسة

    العامة للبلاد تبقى ثابتة . فالموظف المغادر ، لن يقدر على أكثر مما فعل . و الموظف الوافد

    إن إجتهد ، فإنه يغير شكل الورق و لونه ، و تغيير أماكن الأقسام التابعة لمأموريته .

    * و ما يعتبرونه من إصلاح للتعليم ، تجلى ذلك المذكرات ، حيث بدأنا نقرأ : التلميذات و التلاميذ ،

    المعلمات و المعلمون ، المديرات و المدراء ، النائبات و النواب ، الرئيسات و الرؤساء ، و…. ، هل

    هذا إصلاح ؟ نحن تعلمنا منذ الصغر ، أن جمع المذكر السالم يجمع الذكور و الإناث .

    * الغائب حجته معه . هههه ، ربما إرتأى المصلح ، أننا بلد مسلم ، لذا وجب عدم الخلط

    و الإختلاط و لو على الأوراق .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق