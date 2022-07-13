تعيينات المجلس الوزاري : سفير مديرا عاما لـ CDG وبوطيب رئيسا للقرض الفلاحي..

عين الملك محمد السادس، الأربعاء، في اجتماع للمجلس الوزاري، عدة مسؤولين في مناصب سامية همت ما يلي:

• خاليد سفير، مديرا عاما لصندوق الإيداع والتدبير

• وعبد اللطيف زغنون، مديرا عاما للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية؛

– وبمبادرة من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عين الملك كلا من:

• نور الدين بوطيب، رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب؛

• عبد الرحيم هومي مديرا عاما للوكالة الوطنية للمياه والغابات؛

– وبمبادرة من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، عين الملك علي صديقي مديرا عاما للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.

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