بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. حرائق هائلة تجتاح البرتغال

2022-07-13 / 11:47
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هبة بريس - وكالات

يكافح نحو 1500 عنصر من رجال الإطفاء في البرتغال، لإخماد عدة حرائق غابات اندلعت في البلاد وصل عددها لـ35 حريقا، ويأتي ذلك على وقع ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت لنحو 42 درجة مئوية.

وأظهرت مقاطع فيديو مشاهد مخيفة تظهر لحظات اندلاع حرائق هائلة وصلت إلى عدد من المنازل، بينما تحولت السماء الى اللون البرتقالي بسبب سحب الدخان.

وقال أندريه فرنانديز، قائد الحماية المدنية، إن الحرائق أدت إلى إصابة 27 شخصا بجروح طفيفة، بينما لحقت أضرار بسبعة منازل ومنشئين زراعيين في الأيام الأخيرة.

وأضاف في إفادة صحفية “لا يوجد حريق كبير نشط في الوقت الحالي، لكن الوضع خطير”.

ومزقت الحرائق حوالي 2000 هكتار (4900 فدان) من الغطاء النباتي وبقي حوالي 600 من رجال الإطفاء في المنطقة بعد احتوائها لمنع إعادة تشغيلها.

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