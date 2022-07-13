بعد فرار الرئيس.. سريلانكا تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

هبة بريس - وكالات

أعلنت سريلانكا حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد إلى أجل غير مسمى، بعد ساعات من فرار الرئيس جوتابايا راجاباكسا من البلاد.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغه دينوك كولومباج لوكالة “فرانس برس”، “منذ خروج الرئيس من البلاد تم إعلان حالة الطوارئ للتعامل مع الوضع في البلاد، وفرض قيود على المنطقة الغربية”.

وصرحت الشرطة أنها تفرض حظر تجول لأجل غير مسمى في أنحاء المقاطعة الغربية، التي تشمل العاصمة كولومبو، لاحتواء الاحتجاجات المتزايدة بعد أن غادر راجاباكسا إلى جزر المالديف على متن طائرة عسكرية.

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