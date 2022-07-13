بعد فرار الرئيس.. سريلانكا تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد
هبة بريس - وكالات
أعلنت سريلانكا حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد إلى أجل غير مسمى، بعد ساعات من فرار الرئيس جوتابايا راجاباكسا من البلاد.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغه دينوك كولومباج لوكالة “فرانس برس”، “منذ خروج الرئيس من البلاد تم إعلان حالة الطوارئ للتعامل مع الوضع في البلاد، وفرض قيود على المنطقة الغربية”.
وصرحت الشرطة أنها تفرض حظر تجول لأجل غير مسمى في أنحاء المقاطعة الغربية، التي تشمل العاصمة كولومبو، لاحتواء الاحتجاجات المتزايدة بعد أن غادر راجاباكسا إلى جزر المالديف على متن طائرة عسكرية.
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يجب إعادة هيكلة كل الدول خصوصا من الفاسدين الذين يعبرون المال العام..
الشعوب هي القنبلة النووية الموقوتة قد تنفجر في اي وقت عندما يعمد الفساد..
«وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب سينقلبون » اللهم احسن عاقبتنا في الدنيا والآخرة..
على الشعوب المظلومة ان تنتزع حقوقها بالقوة .لان الحق ينتزع ولايعطى..
شعب قوي لا يقبل بنظام فاسد وهذا دليل وبرهان للانظمة الفاسدة يجب ان تأخذ درسا من دولة سريلانكا وإلا الدور قادم لهم..
هرب الرئيس وتخريب البلاد من طرف المحتجين تاركا الشعب يواجهه الجوع و الفقر بينما هو سينعم في الرفاهية باموال الشعب ..
نهاية الطغاة انه الشعب العظيم عندما يقرر تغير الحياة والعيش بكرامة وطرد الفاسدين..
انتهى الربيع العربي واتى دور الربيع الغربي الذي حتما سوف يغير اسس الحياة..
اذا الشعب يوما اراد الحياه فلابد ان يستجيب القدر..
هكذا يجب أن تفعل كل الشعوب التي تقهرها الفئة الحاكمة الظالمة التي ﻻيهمها سوى نفسها..
اللهم جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن واحفظ ملكنا ..
الوباء القادم سيكون انتفاضة الشعوب على الفئة الحاكمة الطاغية وحكامها ..
نهاية متوقعة بعد إعلان الدولة إفلاسها تحت سلطة نظام فاشل ومتعجرف..
عندما يتجبر الحكام وتزداد الاسعار وتتجاوز الضرائب الحد الادنى تثور الشعوب على الفاسدين ..
عندما ينتفض الشعب ويخرج للشارع العام ياتي على الاخضر واليابس مثل الفيضان لفساد أنظمة البلدان..
هذا مصير كل طاغية يعيش برفاهية على حساب شعبه الذي يعاني الفقر والهشاشة و .
لا يغير الله ما بقوم حتة يغيرو ما بأنفسهم فالتغير حتما ياتي من الذات ..
عندما يغضب الشعب تختفي غطرسة الحكام والجينرالات والحكومات والسياسيينو.. فأتقو غضب الشعوب يا أشباه الحكام ..
الشعب الان سيدفع فاتورة الجوع والغلاء المعيشي والخراب ويصعب تأسيس حكومة اخرى ونظام اخر ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..