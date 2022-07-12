المضيق ..احتلال الملك البحري يثير استياء مواطنين “بمارينا سمير”

هبة بريس - مكتب طنجة

مع شروع شواطئ تراب عمالة المضيق- الفنيدق في استقبال المواطنين الراغبين في الاستجمام وقضاء وقت بالشاطئ، عادت ظاهرة استغلال الملك البحري من لدن أصحاب الدراجات المائية “الجيتسكي” لتغزو بعض الفضاءات، خاصة بمنتجع “مارينا سمير” السياحي .

وعبر العديد من المواطنين من هواة الدراجات المائية “الجيتسكي” ، الذين تفاجئوا بمنعهم من الوصول الى حافة البحر من طرف أشخاص بدعوى توفرهم على رخصة استغلال الشاطئ من طرف السلطات الوصية ، (عبروا) عن تذمرهم واستيائهم بعد حرمانهم من ممارسة هوايتهم المفضلة .

وطالب مواطنون من السلطات المحلية التدخل بالشاطئ المذكور ، بغية السماح لهم بادخال دراجاتهم المائية الى الشاطئ الذي يعد فضاء عموميا متاح للجميع .

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