قافلة تواصلية تحسيسية للوقاية من حرائق الواحة بالرشيدية

هبة بريس - الرشيدية

في إطار برنامج الجولات الميدانية التحسيسية التواصلية للوقاية من الحرائق وحماية الواحات المغربية موسم 2022، وتحت شعار “بيك اوبيا، نحافظوا على الواحات المغربية”، أطلقت اللجنة الإقليمية لمكافحة حرائق الغابات بإقليم الرشيدية منذ شهر أبريل الماضي قافلة تواصلية تحسيسية للوقاية من حرائق الواحة.

وتجوب هذه القافلة التواصلية التحسيسية التي تشرف عليها السلطات الإقليمية برئاسة والي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية بوشعاب يحضيه بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجرة الأركان والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت و المكتب الجهوي للإستشارة الفلاحية والمصالح الجهوية و الإقليمية للوقاية المدنية والقوات المساعدة والدرك الملكي والسلطات المحلية وعدد من جمعيات المجتمع المدني، (تجوب) كل يومي خميس وجمعة ابتداء من شهر أبريل الى غاية نهاية شهر غشت من السنة الجارية مختلف الدواوير المتواجدة بواحات إقليم الرشيدية، للرفع من التعبئة والوعي الجماعي للوقاية من حرائق الواحة .

وتنزيلا لبرنامج هذه القافلة التواصلية التحسيسية تم مؤخرا تنظيم قافلة توعوية تحسيسية داخل سوق أوفوس، و بواحة الكارة، ايت شاكر، اولاد عيسى، نتاخيامت، والرتب، … دقت ناقوس الخطر حول أسباب وأضرار الحرائق ومخلفاتها وأثرها على أشجار الواحة والساكنة بوجه عام، باستعمال وحدة متنقلة تابعة لجمعية واحة فركلة للبيئة والتراث و بمساهمة من فريق

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وقال ممثل الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجرة الأركان بإقليم الرشيدية محمد سعادة في تصريح صحفي ل”هبة بريس” أن اللجنة الإقليمية لمكافحة حرائق الغابات بإقليم الرشيدية برئاسة والي الجهة عامل إقليم الرشيدية قامت منذ أواخر شهر أبريل الماضي بتنزيل برنامج مكثف لتحسيس الساكنة بخطورة الحرائق لتجنب الخسائر التي تلحق أشجار الواحات كل صيف .

وأضاف ان هذه القافلة التحسيسية تقوم بجولات ميدانية لمختلف واحات الإقليم (واحة أوفوس، واحة أرفود والريصاني، واحة الجرف، واحة كلميمة و تنجداد وملعب، واحة الخنك ومدغرة)، للرفع من التعبئة والوعي الجماعي للمساهمة في المحافظة وحماية واحاتنا، ودعا الساكنة المحلية للمساهمة والتعاون من أجل الحفاظ على الموروث المادي والمعنوي لهذه الواحات.

ويظل العنوان الأبرز لهذه القافلة يقول سعادة هو الحماية الذاتية والاستباقية ضد جميع الحرائق المحتملة، إذ تم إصدار قرار عاملي يقضي بمنع حرق بقايا النخيل والأعشاب داخل الواحات بنفوذ إقليم الرشيدية، كخطوة تهدف إلى تفادي أهم سبب للحرائق بالمنطقة.

بدوره قال رئيس مصلحة الإنتاج الفلاحي بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بتافيلالت داود فانيسي في تصريح ل”هبة بريس” أن هذه القافلة التحسيسية تهدف الى الحد من خطورة الحرائق التي تتكرر كل سنة، وأضاف أن الرسالة التي تشتغل عليها الوحدة المتنقلة هي ضرورة الحفاظ على الواحة باعتبارها مصدر عيش الساكنة ويجب على الفلاحين تنقية الاعشاش وتفادي اشعال النار داخل الواحة لأي سبب كان لتجنب خسائر ومخاطر الحرائق التي لا تحمد عقباها.

يشار ان عدد من الواحات بجهة درعة تافيلالت، تعرف كل صيف، اندلاع حرائق تأتي على العديد من أشجار الواحات التي تنتج عنها أضرار اقتصادية وآثار نفسية خطيرة على ساكنة الواحات، وتُبذل مجهودات كبيرة من أجل التغلب على هذه الظاهرة التي أرقت المجتمع المدني بالمنطقة، وكذا جميع المتدخلين الذين يرون أنه حان الوقت لتبني استراتيجية متكاملة تنسجم مع الواقع المحلي وتنبني على منظومة حماية ذاتية ضد الحرائق.

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