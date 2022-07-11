الغنوشي: يبدو أنه سيتم إيقافي

هبة بريس - وكالات

توقع رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، أن يتم إيقافه قريبا تمهيدا لمثوله أمام القضاء.

ونقل موقع “تونس كلوب” عن الغنوشي قوله لنجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص في ندوة صحفية، أنه سيمثل يوم الثلاثاء المقبل أمام قاضي التحقيق.

وأكد الغنوشي في سياق حديثه على أنه “ولد في هذه الأرض وسيموت فيها، وأنه حسب المعطيات الأولية يبدو أنه سيتم إيقافه”.

من جانبه، قال الشابي خلال الندوة الصحيفية التي نظمتها جبهة الخلاص الوطني اليوم الاثنين، إن راشد الغنوشي نفى أي علاقة له بجمعية نماء التي وقع فتح تحقيق قضائي فيها أو قضية إنستالينغو.

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