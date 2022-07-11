الأمم المتحدة: عدد سكان العالم سيبلغ 8 مليارات نسمة في نونبر

2022-07-11 / 10:45
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هبة بريس - وكالات

أعلنت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى ثمانية مليارات نسمة في 15 نونبر المقبل، متوقعة أيضا أن تحل الهند محل الصين وتصبح الدولة الأكثر تعدادا للسكان سنة 2023.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان، إنه في حين يتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم ثمانية مليارات نسمة، فإن ذلك “يشكل تذكيرا بمسؤوليتنا المشتركة للاعتناء بكوكبنا ولحظة للتفكير بالتزاماتنا حيال بعضنا البعض، والتي ما زلنا لا نحترمها”.

وأضاف غوتيريش أنها أيضا “مناسبة للاحتفاء بتنوعنا وللاعتراف بإنسانيتنا المشتركة وللتعبير عن إعجابنا بالتقدم المحرز في مجال الصحة، والذي مدد فترة الحياة وخفض بشكل كبير معدلات وفيات الأمهات والأطفال”.

وبحسب إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، فإن عدد سكان العالم ينمو حاليا بأبطأ وتيرة له منذ سنة 1950. وقد يصل إلى نحو 8,5 مليارات نسمة عام 2030، و9,7 مليارات عام 2050، مع توقع أن يبلغ ذروته مع نحو 10,4 مليارات نسمة في أفق 2080 على أن يبقى بهذا المستوى حتى سنة 2100.

وفي حين يسجل تراجع واضح في معدل الخصوبة في دول عدة تعتبر متطورة، فإن الزيادة المتوقعة لعدد سكان الأرض في العقود المقبلة ستتركز بأكثر من نصفها في ثماني دول هي جمهورية الكونغو الديموقراطية ومصر وإثيوبيا والهند ونيجيريا وباكستان والفلبين وتنزانيا، بحسب الأمم المتحدة.

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