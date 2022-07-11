وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس تعلن ترشحها لخلافة جونسون

هبة بريس - وكالات

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، مساء أمس الأحد، ترشحها لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون، المستقيل من منصبه إثر سلسلة فضائح.

وكتبت تراس (46 عاما)، في مقال بصحيفة “ديلي تلغراف”، “سأتنافس في هذه الانتخابات بصفتي مُحافظة وسأحكم بصفتي مُحافظة”.

وأضافت تراس، التي تحظى بشعبيّة كبيرة لدى قاعدة حزب المحافظين، “أضع نفسي في المقدمة لأنني أستطيع أن أقود… وأتخذ القرارات الصعبة. لدي رؤية واضحة للمكان الذي نحتاج أن نكون فيه، والخبرة والعزم للوصول بنا إلى هناك”.

وبذلك، تنضم تراس إلى تسعة مرشحين آخرين في السباق على زعامة حزب المحافظين، وبالتالي على منصب رئاسة الوزراء، نظرا إلى أن المحافظين يتمتعون بالأغلبية في مجلس العموم.

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