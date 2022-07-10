خط بحري جديد سيربط الناظور بألميريا عبر شركة “GNV” الإيطالية

هبة بريس - الرباط

كشفت شركة النقل البحري “GNV” الايطالية ، عن إطلاقها لخط جديد سيربط ألميريا بالناظور من خلال عشر رحلات أسبوعية اعتبارا من 20 يوليوز الجاري .

وأوضحت الشركة الايطالية أن اطلاق هذا الخط الجديد سيمكن من ربط مدينتي الميرية الاسبانية والناظور ، حيث ستعمل سفينة “أوريليا Ro-pax ” بطول 1000 متر يمكنها وبقدرة استيعاب 650 سيارة و 2260 راكبًا على تامين الرحلات بين الميناءين .

وتحتوي العبارة على 420 كابينة توفر الراحة والعديد من الخدمات على متنها بما في ذلك المطاعم والبوفيه والسينما والمحلات التجارية.

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