بعد اقتحام مقر إقامة الرئيس السريلانكي.. محتجون يستمتعون في مسبحه الخاص

هبة بريس - وكالات

اقتحم محتجون سريلانكيون المقر الرئاسي للزعيم غوتابايا راجابكسا في العاصمة كولومبو بعد فراره منه صباح اليوم السبت.

وأظهر مقطع فيديو متداول المحتجين وهم يستمتعون في مسبح المقر الرئاسي، بحسب موقع أر تي.

وتشهد سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948، والأسبوع الماضي وجه الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا رسالة إلى الرئيس الروسي طلب فيها التعاون بين البلدين في مشتريات النفط.

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