نيوزيلندا تسجل أول إصابة بجدري القردة في البلاد

2022-07-09 / 12:20
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هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الصحة في نيوزيلندا تسجيلها، اليوم السبت، لأول إصابة بفيروس جدري القردة في أراضي البلاد.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تشخيص الفيروس لدى رجل بالغ من العمر 30 عاما من مدينة أوكلاند.

وجاء في بيان صدر عنها: “عاد هذا الرجل مؤخرا من دولة تم فيها سابقا تسجيل إصابات أشخاص بجدري القردة”.

وأضافت أن سلطات نيوزيلندا “قد اتخذت خطوات للتحضير لظهور هذا المرض في أراضيها”.

وتابعت: “في يونيو الماضي تم إدخال جدري القردة إلى قائمة الأمراض التي تعد الإخبار بظهورها أمرا إلزاميا. وسيسمح ذلك لنا باستخدام الأدوات الضرورية لردع انتشار المرض في حالة إذا وقع ذلك”، مشيرة إلى أنه لا توجد حتى الآن أي أدلة على “انتقال العدوى في المجتمع”.

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