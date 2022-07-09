سريلانكا.. محتجون يقتحمون مقر الرئيس وأنباء عن هروبه

2022-07-09 / 11:06
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هبة بريس - وكالات

أفادت وسائل إعلام، صباح اليوم السبت، بأن محتجين قاموا باقتحام مقر إقامة رئيس سريلانكا، غوتابايا راجاباكسا، في العاصمة كولومبو.

وتشير التقارير إلى أن المتظاهرين اخترقوا الحواجز حول المقر الرئاسي واقتحموا المبنى.

وتداول نشطاء مواقع التواصل مقطع فيديو، قالوا إنه يُظهر حشودًا غاضبة كبيرة بالقرب من مقر الرئيس، وبعضهم يحاول الدخول.

وفي السياق، نقلت “فرانس برس” عن مصدر رفيع، قوله إن الرئيس السريلانكي المحاصر غوتابايا راجاباكسا فر السبت من مقر إقامته الرسمي في العاصمة، قبل أن تظهر لقطات تلفزيونية محتجين يطالبون باستقالة الزعيم وهم يقتحمون المبنى.

وأضاف المصدر أنه “تم اصطحاب الرئيس إلى مكان آمن”، لافتا إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لمنع الحشود الغاضبة من اجتياح القصر الرئاسي.

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