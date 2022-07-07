موازاة وارتفاع حصيلة الإصابات.. فنانون يعلنون إصابتهم بكورونا

نجلاء مزيان

أعلن العديد من مشاهير الفن مؤخرا، عن إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، خاصة في ظل الارتفاع الذي بات يعرفه بلادنا في عدد الإصابات بعد أشهر من الاستقرار الوبائي وتسجيل حصيلة يومية ضعيفة.

و في ذات الصدد، أعلن الرابور المغربي الحر، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”، عن إصابته بفيروس كورونا.

و نشر “الحر” بوسط عبر ذات المنصة جاء فيه “كوفيد 19″، أرفقه بالتعليق التالي :“اللهم اشفي عبدك المريض، وأبدله اللهم بدل المرض والبلاء عافية وصحة”.

و بدورها الممثلة المغربية منال الصديقي، كشفت مؤخرا عن إصابتها للمرة الثانية بكورونا، الأمر الذي جعلها تبتعد آنذاك عن منصات التواصل الاجتماعي.

و الجدير بالذكر أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، كشفت أمس الأربعاء، عن تسجيل 3043 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.233.138 حالة في المغرب.

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