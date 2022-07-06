خالد ايت الطالب

آيت الطالب يطلق خدمات مصحة بمارتيل

2022-07-06 / 16:45
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هبة بريس

أعطى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، رفقة والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وعامل عمالة المضيق – الفنيدق، انطلاقة خدمات مصحة النهار بمارتيل، يومه الأربعاء 06 يوليوز 2022، وذلك بحضور الكاتب العام للوزارة ورئيس مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة وبعض المنتخبين وفعاليات من المجتمع المدني.

وأفاد بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن هذه المؤسسة الصحية العمومية تم تشييدها بحي الأغراس- البيت العتيق بمارتيل، على مساحة إجمالية قدرها 26005 متر مربع، منها 5494 متر مربع مغطاة، بطاقة استيعابية قدرها 34 سريرا، وبكلفة إجمالية قدرها 89 مليون درهم.

وتتكون هذه المصحة النهارية من وحدات خاصة بالفحوصات الخارجية بطاقة 09 أسرة، وتشمل وحدة لأخذ العينات، وأخرى للفحوصات الطبية المتخصصة، ووحدة للترويض، ووحدة للكشوفات الوظيفية، ووحدة للاستشفاء. بالإضافة إلى ذلك تتكون هذه المصحة من وحدات طبية تقنية بطاقة 25 سريرا، وتضم: مصلحة المستعجلات، مصلحة الأشعة، مصلحة التحاليل الطبية، ووحدة تقنية للولادة، ومركبا جراحيا، ومصلحة للإنعاش، بالإضافة إلى وحدة للتعقيم. وتوجد بهذه المصحة النهارية صيدلية ومطبخ ومصبنة ومستودع للأموات ومكاتب إدارية.

وذكر البلاغ أنه تم تجهيز هذه المصحة العمومية بمعدات بيوطبية حديثة وتجهيزات عالية الجودة.

ولضمان سير الخدمات بهذه المؤسسة الصحية، عبأت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية موارد بشرية مؤهلة ستسهر على تقديم الخدمات الصحية، وتشمل أطرا طبية متخصصة، وأطباء عامين وأطرا تمريضية، بالإضافة إلى طواقم إدارية وتقنية.

وتجدر الإشارة إلى أن إحداث هذه المصحة النهارية بمارتيل، يأتي لتعزيز العرض الصحي بالمنطقة، وتقديم خدمات صحية استشفائية للقرب، واستشارات طبية متخصصة. ومن شأن ذلك تخفيف العبء على الساكنة وتجنيبهم عناء التنقل إلى مراكز أو مستشفيات أخرى بعيدة عن مقر سكناهم طلبا للعلاج. كما ستسهم هذه المؤسسة الصحية في تحسين ظروف اشتغال مهنيي الصحة العاملين بها.

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