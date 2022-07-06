وجدة .. مريدو “الطريقة الكركرية” يحتفلون بميلاد شيخهم على صهوة الفرس

هبة بريس : وجدة

تجمع المئات من مريدو وأتباع “الطريقة الصوفية الكركرية” بأحد قاعات الافراح بمدينة وجدة للاحتفال بعيد ميلاد شيخهم محمد فوزي الكركري على صهوة الفرس وهو من مواليد سنة 1974 بمدينة تمسمان بإقليم الناظور.

وتتبع “الطريقة الكركرية” شكلا صوفيا من الإسلام، ويتميزون المريدون بلباس فريد يشمل رداء متواضعا مزركشا بألوان مختلفة، محيطين بقائدهم ومؤسس الطريقة، الشيخ محمد فوزي الكركري، حيث قبلوا يديه، وبايعوه وهم يهتفون، ويرددون تلاوات ورقصات غريبة مختلفة عن باقي الطرق المتواجدة بالمغرب

وتعرف الطريقة الكركرية نفسها في موقعها الإلكتروني: “طريقة تربوية تهدف إلى إيصال العباد إلى تحقيق مقام الإحسان حتى يتمكنوا من الجمع بين العبادة والشهود ( أن تعبد الله كأنك تراه ) البخاري وبين السلوك والمعرفة حتى تكون حياتهم كلها لله رب العالمين، لذلك تدعو أتباعها إلى الإلتزام بالكتاب والسنة في كل أحوالهم”.

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