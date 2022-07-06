كندا تتخلص من 13.6 مليون جرعة من لقاح “أسترازينيكا”

2022-07-06 / 10:29
0
هبة بريس - وكالات

تعتزم كندا التخلص من نحو 13.6 مليون جرعة من لقاح “أسترازينيكا” المضاد لكوفيد، بعدما لم تتمكن من إيجاد متلقين لها داخل البلاد أو خارجها.

ووقعت كندا عقدا مع “أسترازينيكا” عام 2020 للحصول على 20 مليون جرعة منم اللقاح، وتلقى 2.3 مليون كندي جرعة واحدة على الأقل منه، معظمها بين مارس ويونيو 2021.

وعندما طفت على السطح مخاوف في ربيع 2021 من حدوث جلطات دموية نادرة وإن لم تكن قاتلة بعد التطعيم باللقاح، ركزت كندا على استخدام إمداداتها الكبيرة من لقاحي “موديرنا” و”فايزر- بيونتيك”.

وفي يوليو 2021 وعدت كندا بالتبرع ببقية إمداداتها المشتراة، التي قدرت بنحو 17.7 مليون جرعة.

إلا أن وزارة الصحة الكندية أصدرت بيانا أمس الثلاثاء قالت فيه إنها لن تتمكن من الوفاء بهذا الوعد لانتهاء صلاحية 13.6 مليون جرعة سيتعين التخلص منها.

وتبرعت كندا في المجموع بـ 8.9 ملايين جرعة من لقاح “أسترازينيكا”، و4.1 ملايين جرعة اشترتها من برنامج مشاركة اللقاحات “كوفاكس”.

وتلقى نحو 85 بالمائة من الكنديين جرعات تطعيم كاملة، مقارنة بـ 61 بالمائة من سكان العالم، و 16 بالمائة فقط من سكان الدول الفقيرة.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of جنايات مصر تؤيد حكم الإعدام على قاتل الشابة نيرة أشرف

جنايات مصر تؤيد حكم الإعدام على قاتل الشابة نيرة…

2022-07-06 / 11:44
Photo of تونس.. تجميد أموال الغنوشي وابنه وصهره

تونس.. تجميد أموال الغنوشي وابنه وصهره

2022-07-06 / 09:51
Photo of فرنسا.. اليساريون يطرحون التصويت على حل الحكومة

فرنسا.. اليساريون يطرحون التصويت على حل الحكومة

2022-07-05 / 23:26
Photo of تويتر ترفع دعوى قضائية على الحكومة الهندية

تويتر ترفع دعوى قضائية على الحكومة الهندية

2022-07-05 / 23:16
Photo of دكار: الخطوط الملكية المغربية توقع خمس اتفاقيات

دكار: الخطوط الملكية المغربية توقع خمس اتفاقيات

2022-07-05 / 23:00
Photo of جونسون يعين وزيرا جديدا للمالية من أصول عراقية

جونسون يعين وزيرا جديدا للمالية من أصول عراقية

2022-07-05 / 22:47
Photo of الفوسفاط ومشتقاته .. تضاعف الصادرات مع متم ماي الماضي

الفوسفاط ومشتقاته .. تضاعف الصادرات مع متم ماي الماضي

2022-07-05 / 21:20
Photo of قرار بفتح الحدود البرية بين تونس والجزائر بعد سنتين من الإغلاق

قرار بفتح الحدود البرية بين تونس والجزائر بعد سنتين…

2022-07-05 / 20:28
Photo of الشرطة الأمريكية: المشتبه به بمجزرة شيكاغو كان متنكرا بـ”زي نسائي”

الشرطة الأمريكية: المشتبه به بمجزرة شيكاغو كان متنكرا بـ”زي…

2022-07-05 / 20:15
Photo of بنما تسجل أول إصابة بفيروس جدري القردة

بنما تسجل أول إصابة بفيروس جدري القردة

2022-07-05 / 20:03

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق