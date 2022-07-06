تونس.. تجميد أموال الغنوشي وابنه وصهره

هبة بريس - وكالات

أذنت اللجنة التونسية للتحاليل المالية للبنوك التونسية والديوان الوطني للبريد، بتجميد أموال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وابنه معاذ، وصهره رفيق عبد السلام.

كما أذنت اللجنة بتجميد أموال الأمين العام السابق لحركة النهضة ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وابنتيه.

وأرسلت اللجنة التونسية للتحاليل المالية يوم الثلاثاء إشعارا إلى البنوك والديوان الوطني للبريد فيه إذن قضائي بتجميد الحسابات البنكية والأرصدة المالية.

وورد في نص المراسلة أن “قاضي التحقيق الأول بمكتب الثالث والعشرين بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر إذنا بقضي بتجميد الحسابات البنكية والأرصدة المالية التابعة للأشخاص الآتي ذكرهم ووصع أرصدتها في حساب انتظاري على ذمة القصية”.

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