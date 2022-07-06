رسميا..”لمعلم” و “السوبر ستار” أول نجمين ينضمان إلى عالم “الميتافيرس”

2022-07-06 / 15:19
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نجلاء مزيان

عقب مشاركة نانسي عجرم في كليبها الجديد “صح صح” في تجربة خاصة بالعالم الافتراضي، انضم كل من النجم المغربي سعد لمجرد و السوبر ستار راغب علامة إلى عالم الميتافيرس رسمياً ليكونا أول نجمين عربيين ينضمان إلى هذا العالم.

و تعاقد كل من النجم المغربي و اللبناني مع إحدى الشركات العالمية الخاصة لعمل آفاتار ، و التي سوف ستعلن عن تفاصيله خلال الأيام القليلة القادمة.

و يشار أن ذات الشركة تنوي التواصل مع نجوم آخرون بغية الانضمام إلى عالم الميتافرس، أبرزهم الهضبة عمرو دياب ومحمد رمضان و كذا نجوم آخرين من مختلف دول العالم.

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