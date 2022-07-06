رسميا..”لمعلم” و “السوبر ستار” أول نجمين ينضمان إلى عالم “الميتافيرس”

نجلاء مزيان

عقب مشاركة نانسي عجرم في كليبها الجديد “صح صح” في تجربة خاصة بالعالم الافتراضي، انضم كل من النجم المغربي سعد لمجرد و السوبر ستار راغب علامة إلى عالم الميتافيرس رسمياً ليكونا أول نجمين عربيين ينضمان إلى هذا العالم.

و تعاقد كل من النجم المغربي و اللبناني مع إحدى الشركات العالمية الخاصة لعمل آفاتار ، و التي سوف ستعلن عن تفاصيله خلال الأيام القليلة القادمة.

و يشار أن ذات الشركة تنوي التواصل مع نجوم آخرون بغية الانضمام إلى عالم الميتافرس، أبرزهم الهضبة عمرو دياب ومحمد رمضان و كذا نجوم آخرين من مختلف دول العالم.

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