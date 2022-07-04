6 قتلى و24 مصابا في هجوم خلال احتفالات عيد الاستقلال قرب شيكاغو

2022-07-04 / 22:57
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هبة بريس - وكالات

قُتل ستة أشخاص بالرصاص خلال موكب احتفال الرابع من يوليو بمناسبة عيد الاستقلال الوطني على مقربة من مدينة شيكاغو الأمريكية، حسبما قال مسؤولون في المدينة.

وألغي الاحتفال فجأة في هايلاند بارك، إحدى ضواحي شيكاغو، بعد نحو 10 دقائق من بدايته، في أعقاب سماع دوي إطلاق نار.

وقال مسؤولو الشرطة إنهم يبحثون عن رجل أبيض يتراوح عمره بين 18 و 20 عاما، وُصف بأنه “مسلح وخطير”.

وقالت سلطات المدينة إن 24 شخصا نقلوا أيضا إلى المستشفى.

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