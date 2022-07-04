البيضاء.. الرميلي تدعو إلى تسريع وتيرة معالجة طلبات رخص التعمير

هبة بريس

دعت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، إلى ضرورة تسريع وتيرة دراسة وفحص طلبات رخص التعمير في احترام تام للآجال التنظيمية المنصوص عليها.

وذكر بلاغ لمجلس جماعة الدار البيضاء، اليوم الأحد، أن السيدة الرميلي طالبت من الموظفين الموكولة إليهم دراسة وفحص طلبات رخص التعمير الى معالجة الملفات المعروضة عليهم وتدقيق فحصها وإبداء ملاحظاتهم في أجل أقصاه 48 ساعة من التاريخ المحدد لكل ملف.

وأضاف المصدر أنه سيتم معالجة طلبات وملفات الحصول على رخص التعمير والتجزئات والمجموعات السكنية وكذا البناء والتعديل، المودعة في منصة “Rokhas” من أجل ضمان استجابة الدوائر المختصة في جماعة الدار البيضاء، وذلك في المواعيد التنظيمية، ووفقا لضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية ذات الصلة.

وخلص البلاغ إلى أن هذا الإجراء “يأتي من أجل معالجة الاختلالات والتأخيرات التي طالما عرقلت القطاع، حيث تم الوقوف على العديد من الملفات الناقصة والتي يتم التأشير عليها دون فحصها بشكل دقيق”.

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