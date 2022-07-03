الباز عبد اللطيف _ مواكبة

جرى، قبل قليل التوقيع، على إتفاقية توأمة بين مدينتي طانطان ولاتيانو الإيطالية تتوخى تعزيز التعاون الثنائي في مجال التهيئة الترابية وبناء القدرات الإدارية.

وتفتح هذه الإتفاقية، الموقعة بين بلدية طانطان ومدينة لاتيانو، آفاقا واعدة لتعزيز علاقات الشراكة بين الجانبين في المجالات الإقتصادية، السياحية، البيئية، الجمعوية، الثقافية والرياضية، اعتبارا للإقلاع النوعي الذي تشهده جهة كلميم واد نون.

تم خلال هذا اللقاء تقديم عرض مفصل حول المنجزات والمشاريع التي شهدتها مدينة طانطان.

وفي كلمة خلال حفل التوقيع، قال القنصل العام للمملكة المغربية بنابولي في تصريح حصري خص به موقع هبة بريس، إن ”هذه الاتفاقية، التي وقعها رئيس المجلس البلدي لمدينة طانطان حبيب الومان، وعمدة لاتيانو كوزيمو مايورانو ، تندرج في إطار تعزيز التعاون اللامركزي للجماعات المغربية والشراكة الاستراتيجية الموقعة بين المملكة وإيطاليا سنة 2019″.

وأوضح الدبلوماسي المغربي أن “هذه الاتفاقية تفتح آفاقا واعدة للتعاون بين المدينتين في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعات الغذائية والسياحة والطاقات المتجددة”.

وبالمناسبة، سلط عبد القادر ناجي الضوء على المؤهلات التي تزخر بها مدينة طانطان ، لاسيما المشاريع المهيكلة التي يتم تنفيذها بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، مسجلا أن المدينة تعد مركزا للجذب الإقتصادي والحوار بين الثقافات، ومرجعا من حيث التنمية المستدامة.

من جهته، أعرب رئيس المجلس البلدي لمدينة طانطان حبيب الومان عن رغبته الأكيدة في إقامة علاقات ودية ومفيدة مع المدينة الإيطالية في جميع القطاعات ذات الإهتمام المشترك، مؤكدا أن جماعة طانطان تدرك الأثر الذي سيحدثه مثل هذا الزخم في التعاون والشراكة، وتلتزم بكل إمكاناتها ومؤهلاتها للعمل من أجل نجاح هذه التوأمة.

ومن جانبه سلط المسؤول الإيطالي ” كوزيمو مايورانو “الضوء على الإستقرار السياسي المتفرد الذي يتمتع به المغرب على المستوى الإقليمي، والذي يمثل، بحسبه، أحد المؤهلات الرئيسية لإقامة علاقة تعاون بين الجانبين.

وعبر عن “انبهاره” بالتجربة المغربية في مجال تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في الهيئات المنتخبة، معلنا عن مهمة اقتصادية لبلدية لاتيانو إلى المغرب قصد ترسيخ التعاون بين المدينتين.

وستمنح هذه الإتفاقية مدينة طانطان إشعاعا دوليا وآفاق شراكة يمكن أن تسهم بشكل إيجابي في تنميتها الإقتصادية و الإجتماعية.

وسيساهم المجلس البلدي بطانطان ومدينة لاتيانو في التعريف بثقافة البلدين وتعميق التعاون في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وتعزيز المبادلات

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