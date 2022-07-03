بينتر” تدشن خطها الجوي الجديد بين الكناري الكبرى وفاس

هبة بريس _ و م ع

دشنت الشركة الجوية الاسبانية “بينتر”، أمس السبت، خطها الجوي الجديد الذي يربط الكناري الكبرى بفاس، والذي سيتم تشغيله كل سبت.

فبعد رحلة استمرت ساعتين و20 دقيقة، حطت طائرة NT6428 بمطار فاس سايس حوالي الساعة الثالثة بعد الزوال قادمة من مطار الكناري الكبرى وعلى متنها 69 مسافرا، أغلبهم مغاربة مقيمون باسبانيا.

وأعرب عدد من المسافرين المغاربة في تصريحات للصحافة عن ارتياحهم لتشغيل هذا الخط الجديد الذي يربطهم بالوطن الأم.

وأوضحوا أن ظروف السفر انطلاقا من مطار الدار البيضاء كانت مرهقة بالنسبة للأشخاص الذين يقصدون شمال المغرب أو المغرب الشرقي.

ومن جهته، نوه مدير مطار فاس سايس، مصطفى الخودري، بأهمية هذا الخط الذي يربط فاس مكناس بأكبر الوجهات العالمية، مذكرا بأنه منذ استئناف النشاط داخل المطارات بلغت نسبة زيادة المسافرين 90 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من 2019.

وقال إن مطار فاس سايس سجل حتى الآن 490 ألف مسافر مبرزا أن شركات جوية جديدة أعلنت تقوية خطوط الربط من وإلى هذا المطار.

وفي إطار شراكتها الاستراتيجية التي تربط المكتب الوطني المغربي للسياحة و “بينتر”، فقد رفعت الشركة الجوية من طاقتها الموجهة نحو المغرب برسم صيف 2022 بأزيد من 34 ألف مقعد.

وهذا الصيف، ستربط “بينتر” جزر الكناري بعشر وجهات بإفريقيا: فاس، أكادير، كلميم، العيون، الداخلة، نواكشوط، دكار، بانجول وسال.

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