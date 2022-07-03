مسلح يقتل شخصين ويصيب 3 شرطيين في تكساس الأمريكية

هبة بريس _ وكالات

أعلنت الشرطة الأمريكية أن مسلحا قتل شخصين وأصاب أربعة آخرين، بينهم ثلاثة من عناصر الشرطة، قبل أن ينتحر مساء السبت في منطقة دالاس فورت وورث بولاية تكساس في جنوب البلاد.

وقال مات سبيلان، مسؤول الشرطة في هالتوم سيتي، صباح الأحد إن جميع المصابين في إطلاق النار في حي سكني أصيبوا بجروح لا تشكل خطورة على الحياة ومن المتوقع أن يتعافوا.

وأفاد سبيلان بأن عناصر الشرطة ردوا بإطلاق النار، بعد تعرضهم لهجوم أثناء استجابتهم لبلاغ عن طلقات نارية في منزل الساعة 6:45 مساء تقريبا.

أصيب أحد عناصر الشرطة في ساقه، بينما أصيب شرطيان آخران في ذراعيهما. وتوفى المشتبه به متأثرا بجروحه بعدما أطلق النار على نفسه على ما يبدو

وأشار سبيلان إلى أن “تكساس رينجرز”- قوة شرطة النخبة بالولاية- ستتولى التحقيق، وأنه لم يتضح بعد الدافع وراء إطلاق النار.

وتم العثور على امرأة ميتة داخل منزل ورجل ميتا في الخارج. وقال رقيب الشرطة ريك ألكسندر في وقت متأخر السبت إن المرأة البالغة التي اتصلت في البداية برقم الطوارئ 911 أصيبت، مضيفا أنه تم العثور على المشتبه به ومعه “بندقية من الطراز العسكري” ومسدس

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