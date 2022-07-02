الكاف تعلن رفع القيمة المالية لجوائز كأس الأمم الأفريقية للسيدات

2022-07-02 / 17:23
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هبة بريس

أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) عن رفع القيمة المالية الإجمالية لجوائز بطولة كأس أمم إفريقيا للسيدات بنسبة 150 بالمائة.

وذكرت الكاف في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم السبت أنه « انسجاما مع التزامات الهيئة الكروية القارية بجعل كرة القدم النسائية في إفريقيا أكثر تنافسية على الصعيد العالمي ، أعلن رئيس الكاف باتريس موتسيبي عن زيادة بنسبة 150 بالمائة في مجموع جوائز كأس الأمم الأفريقية « توتال إينرجي المغرب 2022 ».

وتنطلق بطولة أمم إفريقيا للسيدات اليوم بالمغرب بلقاء الافتتاح الذي يجمع المغرب وبوركينا فاسو على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وهكذا سيرتفع مجموع قيمة جوائز البطولة من 975 ألف دولار إلى مليونين و 400 ألف دولار أي بزيادة بلغت 1،5 مليون دولار.

وأشار بيان الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم إلى أن المكتب التنفيذي للكاف وضع النهوض بكرة القدم النسائية كأحد الأولويات الرئيسية للسنوات القادمة.

وسيحصل الفائز في هذه النسخة من كأس الأمم الأفريقية على مبلغ 500 ألف دولار بزيادة بلغت 300 ألف دولار ، حيث كان الفائز بهذه الكأس في السابق يحصل فقط على 200 ألف دولار.

وبالنسبة للمنتخب الوصيف فسيحصل على 300 ألف دولار مقابل 175 ألف دولار سابقا ، بينما يحصل طرفا نصف النهاية على مبلغ 225 ألف دولار لكل منتخب

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