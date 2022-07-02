رئيس الكاف بالمغرب: “سعيد بتواجدي هنا.. أحس كأنني أعود للمنزل”

هبة بريس

حل الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم “كاف”، صباح اليوم السبت بمطار الرباط سلا لحضور المباراة الافتتاحية لكأس أمم افريقيا للسيدات ، التي ستجمع مساء اليوم ،على أرضية ملعب المجمع الرياضي مولاي عبد الله بالرباط ،المنتخب المغربي النسوي بنظيره لبوركينا فاسو .

وجدد موتسيبي ،الذي وجد في استقباله رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، أن المغرب يعتبر بلده الثاني، منوها بالدور الطلائعي الذي تلعبه المملكة في النهوض بكرة القدم الأفريقية، بفضل القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.

وقال “سعيد بتواجدي مرة أخرى في المغرب، عندما آتي إلى هنا كأنني أعود إلى المنزل” ، معربا في الوقت ذاته عن شكره لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على كل الجهود التي يبذلها خدمة لكرة القدم الأفريقية.

و أكد موتسيبي أنه يتعين على “العديد من الدول في أفريقيا أن تتخذ من المغرب نموذجا للتطور ، وعلى كيفية حب شعبه لكرة القدم”.

و خلص الى القول “نجاح المغرب ونجاح الدول التي تنتمي لأفريقيا هو نجاحنا جميعا، ومرة أخرى، أنا سعيد جدا بالعودة إلى المنزل”.

ويتطلع المغرب وهو يحتضن نهائيات الدورة الثالثة عشرة لكأس إفريقيا للأمم للسيدات في كرة القدم، التي تنظم في الفترة من 2 الى 23 يوليوز المقبل، إلى كسب رهان التنظيم وتتويج مشاركته الثالثة في نهائيات هذا العرس القاري بإحراز أول لقب في تاريخ الكرة المغربية.

وتصبو الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، التي وفرت كل الإمكانيات والظروف الملائمة، إلى تنظيم أفضل دورة لهذه الكأس القارية في تاريخ الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم

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