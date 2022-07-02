خريبكة .. المجلس البلدي و400 مليون الضائعة …

2022-07-02 / 10:31
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ع. الله عياش - هبة بريس

سبق وقلنا أننا نتصيد الحقيقة وإن كانت في بعض الأحيان مرة…وقلنا أن كل ما سنكتبه ليس بعين الغير و لا بعين التشاؤم و السوداوية… قراءتنا للحال ووجهة نظرنا قابلة للإغناء و النقاش وقد تفيد في تلمس مجموعة من النقائص و الاستفادة منها لما فيه صالح المدينة …

إننا نلتمس الوعي بالأخطاء وتصحيحها من أجل فعل تنموي متقدم..وسنستمر في قول الحقيقة وسنهديها _ اي الحقيقة _ للذين يحبونها وللذين يكرهونها …لان الحقيقة لا تحمل معروفا لأحد

اليوم جيت نقول ليكم أن رئيس المجلس البلدي محمد الزكراني ومعه المجلس كانوا في الموعد ..فكرو في شي حاجة تستحق التصفيق والتشجيع ..

“المجلس الجماعي ” كان كينتظر من شركة “اوزون” حاويات أزبال بقيمة 400 مليون ،.بمعنى كان كيستوجب على شركة “اوزون” توفير حاويات أزبال قبل ما تودع خريبكة ( على أمل اللقاء بها في فرصة قادمة ) .

و على اعتبار أن الشركة مابقاش ليها بزاف بخريبكة ( أقل من سنة ) ارتأى محمد الزكراني تغيير اتجاه المنفعة نحو حاجيات أهم ..

الاقتراح اديال المجلس كان ممتاز حيث هذا الحاويات غادي تمشي للمتلاشيات بمجرد انتهاء عقد العمل مع اوزون وبالتالي ضياع ماقدره 400 مليون سنتيم

المجلس ضرب الأخماس في الأسداس وتبين ليه أن المطلب سيتجه نحو توفير 3 سيارات ودراجات نارية وحافلة نقل للمستخدمين وصهاريج ماء ..وكل هذه الحاجيات ستوضع رهن إشارة ” نظافة خريبكة ”

هذا الاقتراح غايدوز في الدورة للمناقشة ..ومن بعد غايستوجب على الرئيس الدفاع على المقترح بوزارة الداخلية وغايكون معاه نائب مفوض له

الإيجابية ثابتة هنا ..بغينا ولا كرهنا .. ومن الواجب علينا نقولوها تشجيعا واعترافا …ونتمناو تكون الشركة الجديدة ” كازا تكنيك ” قد المسؤولية ..وحول هذه الشركة سنقول كل شيء حتى يكون المجلس أمام البينة ..ترقبونا..

الله ايداوي الحال !!!

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