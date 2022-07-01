هذه صاحبة أعلى معدل في امتحانات الباكالوريا بجهة درعة تافيلالت

هبة بريس - ميدلت

حسب المعطيات التي توصلت بها “هبة بريس” فإن أعلى معدل في امتحان الباكالوريا 2022 بجهة درعة تافيلالت هو 18.86، وحصلت عليه التلميذة هند أبا بمسلك العلوم الفيزيائية – خيار فرنسية بثانوية مولاي علي الشريف التأهيلية بمدينة الريش إقليم ميدلت .

وسجلت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت 67,29 % في نسب النجاح، بزيادة 0.03 % عن نتائج بكالوريا 2021.

وتمكن أزيد من 12174 مترشحا ومترشحة (فئة المتمدرسين ) من النجاح في الدورة العادية لامتحانات البكالوريا 2022.

وحققت المديرية الإقليمية بورزازات اعلى نسبة نجاح بجهة درعة تافيلالت بنسبة نجاح بلغت 71,37% متبوعة بمديرية الرشيدية بنسبة 68,19%، ومديرية تنغير بنسبة 67,86%، ومديرية زاكورة بنسبة 67,04%، ثم مديرية ميدلت بنسبة 60,09%.

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