تعميم منصة “أكاديمية فرصة” على مستوى المملكة

2022-07-01 / 09:30
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هبة بريس

أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن تعميم التكوين على التعلم الإلكتروني لبرنامج “فرصة” على مستوى الجهات الإثني عشر للمملكة.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنه « تماشيا مع هدف بلوغ السرعة القصوى لبرنامج فرصة في بحر الأسبوع الجاري، تم تعميم التكوين على التعلم الإلكتروني لبرنامج فرصة على مستوى 12 جهة. وستبدأ المجموعات الأولى من المتعلمين، المرفوقين بمحتضنيهم، تكوينها اليوم على https://academy.forsa.ma/ ».

ويعتمد برنامج « فرصة » على المواكبة الفعالة لحاملي المشاريع من خلال التكوين على التعلم الإلكتروني كمنهجية مبتكرة من أجل دمقرطة الولوج إلى المفاهيم الرئيسية لروح المقاولة.

وتتيح منصة « أكاديمية فرصة » تكوينات لمختلف فئات المتعلمين، بغض النظر عن مستوى تعليمهم ومدى نضجهم في عالم المقاولة، عبر خطاب لغوي يتلائم مع السياق المحلي وغني بالصور. كما يمكن للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في السمع أن يلجوا المنصة بفضل ترجمة نصية لجميع مقاطع الفيديو باللغتين الفرنسية والعربية الفصحى.

وأوضح البلاغ أن المسار الأكاديمي يتوزع على 10 وحدات تتابع المتعلمين من مستوى التحسيس إلى مستوى تنفيذ مشاريعهم المقاولاتية، مشيرا إلى أن هذه الوحدات تتطرق بشكل خاص إلى المزايا الشخصية لحامل المشروع وإلى تحديد احتياجات السوق، ومعرفة الزبون والموارد الرئيسية وحساب التكاليف والأشكال القانونية.

وتعد منصة « أكاديمية فرصة »، كذلك، أداة لتتبع المتعلمين عبر توفير الأدوات التعليمية والتقييمية لحاضناتهم. كما تهدف إلى أن تشجيع المتعلمين على المضي في مشوارهم التكويني، بفضل نظام التنقيط والشارات والشهادات.

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