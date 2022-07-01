بعد واقعة مليلية.. “الحراكة” يختفون من أماكن تجمعهم بالبيضاء خوفا من الاعتقالات

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بعد أحداث مليلية المؤلمة، تم اعتقال عدد من المهاجرين غير النطاميين الذين دخلوا المغرب بطرق غير قانونية و كانوا في مكان الحادث الذي أودى بحياة 23 مهاجرا سريا تقريبا و إصابة أكثر من 150 أمني مغربي.

و بالرغم من كون الحادث وقع بالقرب من مليلية، غير أن التخوف من توسع نطاق الاعتقالات دفع بعدد من “الحراكة” المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الذين كانوا يتجمعون بعدد من مناطق الدار البيضاء للاختباء بسبب تخوفهم من الاعتقال.

و حسب ما عاينت هبة بريس، فقد اختفت في الساعات الماضية بشكل مفاجئ تجمعات المهاجرين القادمين من دول الجنوب من المناطق المحيطة بمحطة أولاد زيان بعدما كانوا يمضون ليلهم و نهارهم هناك.

و دفعت الأخبار القادمة من شرق المملكة و التي تفيد باعتقال السلطات المغربية لعدد من “الحراكة” للتحقيق معهم في اختفاء زملائهم المتواجدين بالدار البيضاء بشكل مؤقت تحسبا لأي تحرك أمني محتمل.

*الصورة من الأرشيف

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