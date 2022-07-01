ترقب، فرح ودموع.. مغاربة يستيقظون على نتائج البكالوريا

2022-07-01 / 09:12
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هبة بريس - الرباط

استيقظت عدد من البيوت المغربية صباح يومه الجمعة، على نتائج البكالوريا برسم السنة الدراسية 2021/2022.

وقضى عدد من التلاميذ وذويهم ليلة بيضاء منذ منتصف أمس الخميس/ الجمعة، محاولين الدخول للموسم الالكتروني الخاص بنتائج امتحانات البكالوريا والذي عرف ضغطا كبيرا طيلة الساعات القليلة الماضية.

وبين الترقب والفرح والدموع، اختلفت مشاعر عدد من التلاميذ وأقاربهم ممن فرحوا بنجاحهم، وآخرون بكوا لرسوبهم أو لحصولهم على فرصة بالدورة الاستدراكية، فيما تسود حالة الترقب آخرين بسبب عدم تمكنهم من الدخول بعد للموقع الالكتروني بسبب الضغط الكبير عليه.

هذا ويشار الى أن عدد المترشحين والمترشحات الذين اجتازوا امتحانات البكالوريا هذه السنة بلغ 557 ألفا و864، نصفهم إناث.

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