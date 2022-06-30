حكيمي وبوفال وجبران وبونو ضمن المرشحين لجائزة أحسن لاعب أفريقي

2022-06-30 / 15:45
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هبة بريس

أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف)، اليوم الخميس، القوائم الأولية للمرشحين لجوائز الأفضل في القارة لعام 2022 والتي تعرف تواجدا مغربيا بارزا.
وسيقام حفل الأفضل لهذا العام في المغرب يوم 21 يوليوز المقبل، على هامش بطولة كأس الأمم الإفريقية للسيدات « المغرب 2022 » والتي ستنظم خلال الفترة من 2 وحتى 23 يوليوز.

ففي جائزة أفضل منتخب، يتنافس أسود الأطلس على الجائزة إلى جانب منتخبات مصر وتونس والسينغال والكاميرون ومالي وبوركينا فاصو وغامبيا وغينيا الاستوائية وجزر القمر.

أما قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي، فضمت 30 لاعبا، منهم أربعة من المغرب هم أشرف حكيمي وسفيان بوفال ويحيى جبران وياسين بونو.

ومن أبرز الأسماء التي تتنافس على هذه الجائزة السنغاليان ساديو ماني وكاليدو كوليبالي، والثلاثي المصري محمد صلاح ومحمد النني ومحمد الشناوي، والجزائري رياض محرز، والإيفواري فرانك كيسي.

كما تنافس أندية الوداد والرجاء البيضاويان، ونهضة بركان، على جائزة أفضل نادي، إلى جانب الأهلي المصري ومازيمبي الكونغولي وأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي وبيترو أتليتيكو الأنغولي ووفاق سطيف الجزائري والثنائي الليبي الأهلي والاتحاد.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل القارة، 20 لاعبا، منهم ثنائي الوداد أشرف داري وزهير المترجي، ولاعب الرجاء محسن متولي، وثنائي نهضة بركان يوسف الفحلي وإيسوفو دايو.

كما ينافس وحيد خليلوزيتش المدير الفني للمنتخب المغربي على جائزة أفضل مدرب في إفريقيا، بجانب الإطار الوطني وليد الركراكي مدرب الوداد، والكونغولي فلوران إيبينغي مدرب نهضة بركان، ضمن قائمة ضمت عشرة مدربين.

وسيتم تحديد الفائزين من خلال أصوات قادة ومدربي الاتحادات الأعضاء ومجموعة الدراسة الفنية التابعة للكاف والصحفيين المختارين وأساطير كرة القدم الأفريقية، علما أن الفترة المأخوذة في الاعتبار هي من شتنبر 2021 إلى يونيو 2022.

وأقيمت آخر نسخة من المسابقة في مصر سنة 2019 حيث وقع الاختيار على المهاجم السنغالي ساديو ماني كأفضل لاعب في القارة، قبل أن تختفي المسابقة في السنتين المتتاليتين بسبب تفشي جائحة كورونا.

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