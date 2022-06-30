شيرين تحسم الجدل حول خلافها مع سعد لمجرد

2022-06-30 / 13:54
0
نجلاء مزيان

حسمت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الإشاعات الرائجة بمنصات التواصل الاجتماعي و المتعلقة بوجود خلاف بينها وبين النجم المغربي سعد لمجرد و النجمة اللبنانيةإليسا.

و في هذا الصدد، نفت شيرين أن يكون هناك أي خلاف، وردت قائلة ”خالص ليه بالعكس انا ببارك ليهم على الدويتو الجديد مبروك اليسا مبروك سعد“.

وأكدت الفنانة المصرية، أنه لا توجد أي خلافات بينها وبين الفنانين السابق ذكرهما، وأن علاقتها بهما علاقة متينة تعززها الصداقة والمحبة، مقدمة التهنئة لإليسا ولمجرد على أغنيتهما الجديدة.

و في سياق منفصل، أكدت شيرين أنها ندمت على دخولها المجال الفني قائلة ”بصراحة ساعات بس ندم ليه علاقة مش بالفن بس ليه علاقة بالمشاكل اللي بتيجي بسبب الشهرة، كل مجال ليه إيجابيات وسلبيات“.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مراد العشابي يتوج كأحسن فنان ساخر لسنة 2022 في أكادير

مراد العشابي يتوج كأحسن فنان ساخر لسنة 2022 في…

2022-06-29 / 22:26
Photo of في أول ظهور لها ..أمال ماهر :” كنت مصابة بفيروس كورونا”

في أول ظهور لها ..أمال ماهر :” كنت مصابة…

2022-06-29 / 21:17
Photo of الرباط عاصمة الثقافة الافريقية تجمع الحر و الدوزي

الرباط عاصمة الثقافة الافريقية تجمع الحر و الدوزي

2022-06-29 / 17:34
Photo of بين الشهرة و الإنجاب …فنانات حائرات و فنانون عازبون

بين الشهرة و الإنجاب …فنانات حائرات و فنانون عازبون

2022-06-29 / 15:59
Photo of مهرجان “إيسني ن وارغ” يعلن عن شروط المشاركة في الندوة الوطنية حول “المرأة”

مهرجان “إيسني ن وارغ” يعلن عن شروط المشاركة في…

2022-06-29 / 15:14
Photo of لأول مرة.. شيرين تكشف حقيقة استلاء حسام حبيب على أموالها و رفع السلاح عليها

لأول مرة.. شيرين تكشف حقيقة استلاء حسام حبيب على…

2022-06-29 / 11:32
Photo of لطيفة رأفت تتألق في “من إمتى”

لطيفة رأفت تتألق في “من إمتى”

2022-06-29 / 09:34
Photo of وفاة الفنان التونسي القدير هشام رستم

وفاة الفنان التونسي القدير هشام رستم

2022-06-28 / 18:30
Photo of هانى شاكر يستقيل من منصب نقيب المهن الموسيقية

هانى شاكر يستقيل من منصب نقيب المهن الموسيقية

2022-06-28 / 09:48
Photo of اختفت في ظروف غامضة.. العثور على جثة مذيعة مصرية

اختفت في ظروف غامضة.. العثور على جثة مذيعة مصرية

2022-06-28 / 09:21

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق