شيرين تحسم الجدل حول خلافها مع سعد لمجرد

نجلاء مزيان

حسمت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الإشاعات الرائجة بمنصات التواصل الاجتماعي و المتعلقة بوجود خلاف بينها وبين النجم المغربي سعد لمجرد و النجمة اللبنانيةإليسا.

و في هذا الصدد، نفت شيرين أن يكون هناك أي خلاف، وردت قائلة ”خالص ليه بالعكس انا ببارك ليهم على الدويتو الجديد مبروك اليسا مبروك سعد“.

وأكدت الفنانة المصرية، أنه لا توجد أي خلافات بينها وبين الفنانين السابق ذكرهما، وأن علاقتها بهما علاقة متينة تعززها الصداقة والمحبة، مقدمة التهنئة لإليسا ولمجرد على أغنيتهما الجديدة.

و في سياق منفصل، أكدت شيرين أنها ندمت على دخولها المجال الفني قائلة ”بصراحة ساعات بس ندم ليه علاقة مش بالفن بس ليه علاقة بالمشاكل اللي بتيجي بسبب الشهرة، كل مجال ليه إيجابيات وسلبيات“.

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