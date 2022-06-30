نجاح عملية دقيقة لفائدة سبعيني بمستشفى مولاي يوسف بالرباط

هبة بريس

منذ افتتاح المركز الاستشفائي مولاي يوسف بالرباط يوم 28 فبراير 2022 وساكنة جهة الرباط سلا القنيطرة تستفيد من خدمات صحية وعلاجية نوعية وذات جودة عالية وفي أفضل الظروف.

وفي هذا السياق، نجح فريق جراحي للمسالك البولية تحت إشراف الدكتور ا. دينية، بالمركز الاستشفائي مولاي يوسف يوم الثلاثاء 14 يونيو 2022 في إجراء عملية جراحية دقيقة على مستوى الكلي لفائدة رجل يبلغ من العمر 72 سنة، كان يعاني من ورم في الكلي. وتعد هذه العملية، التي تتم برمجتها في المراكز الاستشفائية الجامعية، الأولى من نوعها بمركز استشفائي من المستوى الثاني.

ويعود الفضل في نجاح هذه العملية الجراحية النوعية إلى الكفاءة العالية للأطر الطبية والتمريضية، وكذا مساهمة الأطر الإدارية والتقنية التابعة للمركز الاستشفائي مولاي يوسف.

كما أن توفر المركز الاستشفائي مولاي يوسف على تجهيزات بيوطبية ومعدات جراحية وتقنية حديثة وبنية علاجية من الجيل الجديد، ساهم بشكل كبير في نجاح هذه العملية.

وبهذه المناسبة تتمنى المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة الرباط سلا القنيطرة، الشفاء العاجل للسيد (ز.ع (حتى يستعيد عافيته. كما تتوجه إلى الأطر الطبية والتمريضية والتقنية والإدارية بالمستشفى بخالص الشكر والتقدير على ما بذلوه من جهد لإنجاح هذه العملية الدقيقة والنوعية، وتحييهم على حرصهم الدؤوب على تقديم خدمات في مستوى انتظارات وتطلعات الساكنة.

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