الشغب الرياضي يجر 45 شخصا للاعتقال بالبيضاء

هبة بريس - البيضاء

أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح ولاية أمن الدار البيضاء، مساء أمس الأربعاء 29 يونيو الجاري، عن ضبط خمسة وأربعين (45) شخصا، من بينهم واحد وثلاثون (31) قاصرا، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال العنف المرتبط بالشغب الرياضي وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير وإهانة موظفين عموميين أثناء أداء واجبهم .

وكان المشتبه فيهم قد أقدموا، رفقة أشخاص آخرين، على ارتكاب أفعال تتعلق بالشغب الرياضي خلال وبعد مباراة للبطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم بمدينة الدار البيضاء، علاوة على قيامهم برشق القوات العمومية بالحجارة مما تسبب في إصابة أربعة شرطيين بجروح متفاوتة الخطورة وإلحاق خسائر مادية بسيارتين خاصتين، وذلك قبل أن يمكن التدخل الأمني المنجز على خلفية هذه الأحداث من توقيف خمسة وأربعين شخصا من بين المشتبه فيهم.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم الاحتفاظ بالموقوفين القاصرين تحت تدبير المراقبة، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض تحديد هويات وتوقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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