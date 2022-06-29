مقترح قانون يسمح للموظفات بالتغيب خلال فترة الدورة الشهرية
هبة بريس - الرباط
تقدمت مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، بمقترح قانون بإحداث إذن بالتغيب لفائدة النساء الموظفات خلال فترة الدورة الشهرية لمدة لا تتعدى يومين كل شهر.
وحسب مقترح القانون، ف”الوضعية الصحية للنساء الموظفات بمناسبة فترات الحيض تشكل إحدى الاكراهات التي تواجهها المرأة في مجال العمل، وتشكل الصعوبات الصحية التي تواجه النساء خلال هذه المرحلة عوائق أمام المساواة المهنية والارتقاء بمكانة المرأة في الإدارة، مما يتعين معه مراعاة هذه الصعوبات في تدبير الالتزامات المهنية للنساء وتشجيعهن على ولوج المناصب الإدارية وتحمل المسؤوليات الوظيفية”.
وذكرت المجموعة أن “هذا المقترح يضع الأساس القانوني الذي يمكن الموظفات اللواتي يواجهن صعوبات خاصة خلال مرحلة الحيض من الاستفادة من إذن بالتغيب بناء على تصريح للإدارة دون الحاجة إلى الإدلاء في كل مرة بشواهد طبية”.
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المجموع 2 آراء
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4 تعليقات
هزلت،هزلت هزات مه الادلاء بالحجة والله هزلت
ضروري يوم راحة. والله نحن في التجارة و بعض المرات تنظر الى الفتاة العاملة و تراها تتألم و نعرف انها الدورة الشهرية فيقول لها صاحب العمل خدي راحة هذا اليوم لكي تذهب الى المنزل و تستريح. لهذا وجب اخد المرأة عطلة .
سيحضن ثلاث مرات في ألمانيا
اسمحي يا الواليدة
إن صلحت المرأة صلح المجتمع و إن فسدت فسد المجتمع.
الله يحفظ نساءنا من كل سوء