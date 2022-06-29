لأول مرة.. شيرين تكشف حقيقة استلاء حسام حبيب على أموالها و رفع السلاح عليها

2022-06-29 / 11:32
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نجلاء مزيان

كشفت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، حقيقة رفع زوجها الفنان حسام حبيب السلاح عليها، واستيلاءه على أموالها، خلال فترة الزواج.

و ردت شيرين عبد الوهاب، على سؤال أحد متابعيها بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، و المتعلق برفع السلاح، قائلة :” طبعا لا إيه ده؟ إزاي يتقال كده، دي برضو شهادة هتسأل فيها قدام ربنا”.

وعن استيلاءه عن أموالها، قالت شيرين:” بصراحة حق الله إن حسام عمره ما أخد مني فلوس ولا أستفاد مني ماديًا، بل بالعكس تماما أنا معرفتش أحوش فلوس غير لما أتجوزت حسام، عشان كان بعكس اللي بيتقال تمامًا وهو كان بيحافظ ليا على مالي، ودي الصراحة عشان دي حاجة هتسأل عليها قدام ربنا ودي الحقيقة”.

و يشار أن منصات التواصل الاجتماعي، ضجت مؤخرا بسبب القبض على حسام حبيب على خلفية اتهامه باستخدام سلاح ناري وسب الفنانة المصرية وقذفها، ليتم الاخلاء عنه بعدها بكفالة 10 ألاف جنيه.

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