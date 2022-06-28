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النيابة العامة الإسبانية تفتح تحقيقا في مقتل مهاجرين على سياج مليلية

2022-06-28 / 23:47
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت النيابة العامة الإسبانية فتح تحقيق في مقتل 23 شخصا على الأقل خلال محاولة نحو ألفي مهاجر إفريقي دخول جيب مليلية المحتلة

وقال مكتب المدعي العام الإسباني في بيان له إنه “طلب فتح تحقيق لتسليط الضوء على ما حدث” بعد ساعات من مطالبة الأمم المتحدة بإجراء تحقيق مستقل

وقضى ما لا يقل عن 23 مهاجرا وأصيب 140 شرطيا بجروح، وفقا للسلطات المغربية، عندما حاول نحو ألفي مهاجر فجر الجمعة عبور السياج الفاصل بين مليلية والمغرب.

وعزت النيابة العامة هذا القرار إلى “خطورة الأحداث التي قد تكون مست الحقوق الإنسانية الأساسية للأشخاص”.

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